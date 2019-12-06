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06.12.19 13:27
Мэр Москвы встретился с горожанами
Надежда Камышева из САО обратилась к мэру по видеосвязи с просьбой о комплексном благоустройстве дворов в районе домов 54/1, 54А и 56 по Ленинградскому проспекту.
"Мы ведём комплексное благоустройство наших дворовых территорий и не только, каждый год ремонтируем по 2-3 тысячи дворов, из них часть комплексно. Я поручу префекту вашего округа, чтобы он с вами повстречался, обсудил с вами проект комплексного благоустройства вашего двора и включил его в программу будущего года. Надеюсь, что проект вас устроит, и вашим детям не придется ходить в соседние дворы", - сказал Собянин.
Жительница Алтуфьевского района Ирина Беликова попросила мэра решить вопрос с вводом в эксплуатацию "Легкоатлетического манежа" по адресу улица Инженерная, дом 5А. По ее словам, стройка идёт уже третий год, а срок ввода манежа в эксплуатацию несколько раз переносили.
"Я обязательно дам поручение, чтобы взяли на контроль, и в следующем году этот объект был введен", - пообещал мэр.
Светлана Антипова обратилась к градоначальнику с просьбой восстановить большую площадку у Миусского парка, которая была снесена во время реконструкции; та площадка, которую там сделали, совсем маленькая и не пользуется популярностью у жителей. Мэр показал женщине проект того, как можно было бы благоустроить данную зону, и пообещал дать поручение префекту встретиться с жителями для обсуждения проекта.
"Я дам поручение, чтобы с вами повстречался префект, обсудил с вами, с вашими депутатами и общественностью. И если вас это устроит, то мы в следующем году благоустроим. Проект можно любой сделать, но главное, чтобы он нравился жителям, которые этим будут пользоваться",- сказал Собянин.
Кроме того, мэр пообещал жителю района Северное Измайлово Игорю Кондакову решить проблему с отсутствием наружного освещения вдоль тротуара по 16-Парковой улице от Сиреневого бульвара до Щелковского шоссе. А также пообещал жителю района Северное Измайлово Юрию Шарову установить информационную табличку к скульптуре первого искусственного спутника в его районе.
В свою очередь жительница Хорошевского района Анна Сабетова спросила мэра, можно ли оборудовать павильон на остановке общественного транспорта в районе улицы Гризодубовой дом 1, чтобы было, где укрыться в непогоду.
"Конечно, можно, если ширина улицы, тротуара позволяет... Обязательно дам поручение, в следующем году поставим. В год около 400 новых павильонов ставим, они в городе обновляются, становятся современными, красивыми. А там, где их нет, конечно, будем устанавливать", - сказал мэр.
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