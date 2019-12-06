Правительство РФ ограничит крупные компании в покупке технологических стартапов

06.12.19 13:29

© РИА Новости. Михаил Маркив

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ в рамках подготовки пятого антимонопольного пакета прорабатывает возможность ввести ограничения для крупных компаний при покупке технологических стартапов, сообщил вице-премьер Максим Акимов журналистам в кулуарах форума РВК "Глобальное технологическое лидерство".

"Да, прорабатывается", - ответил он на вопрос, обсуждается ли установление подобных ограничений во избежание создания цифровых монополий.

Пятый антимонопольный пакет направлен на обеспечение конкуренции на цифровых рынках и, в том числе, предустановку российских приложений и ПО на ввозимые устройства. ФАС вплотную занялась его подготовкой в 2017 году - после завершения антимонопольного дела в отношении американской Google, которой по решению суда пришлось выплатить штраф в размере 438 млн рублей.

"Это одна из задач, решается она сложно, потому что там есть две ценности. Надо умудриться вырастить глобальных лидеров, а это по определению крупные компании. Но так, чтобы не скупить на рынке вообще все, что там живет и шевелится. Именно поэтому работа над пятым пакетом идет тяжело", - объяснил Акимов ход подготовки документа.

Работа над ним может быть завершена в 2020 году, рассчитывает вице-премьер.

"Мы и крупным грандам - агрегаторам или компаниям из сферы финансовых технологий - должны дать четкий ответ, чего они могут делать, а чего нет, а с другой - должны дать ответ и стартапам. Где и когда и по каким правилам государство будет вмешиваться. Понятно, что вмешиваться оно должно крайне осторожно", - сказал он.

В начале 2019 года Акимов сообщал журналистам о том, что правительство в рамках разработки пакета не поддержало инициативу ФАС о введении крайней меры наказания в виде блокировки за нарушение антимонопольного законодательства технологическими компаниями.

Тогда вице-премьер пояснял, что блокировка может привести к прекращению бизнеса этих компаний, поэтому оптимальным вариантом могут стать штрафные санкции.