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06.12.19 14:02
Задержаны 6 подозреваемых в причастности к убийству главы центра "Э" Эльджаркиева
"Следственным комитетом и ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена деятельность организованной преступной группы, совершившей 12 января нападение, а 2 ноября текущего года убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева", - сказала Петренко в пятницу "Интерфаксу".
По ее словам, 6 декабря в Москве и Ингушетии проведена спецоперация, по результатам которой "задержан руководитель организованной преступной группы Хасан Полонкоев и пять участников".
"В настоящее время продолжается розыск других лиц, причастных к нападению", - сказала Петренко.
Как следует из кадров распространенного СК видеоролика, Полонкоев доставлен под конвоем в наручниках в центральный офис ведомства в Техническом переулке в Москве.
Начальник Центра по противодействию экстремизму ингушского МВД Эльджаркиев был убит 2 ноября в Москве, от рук преступника также погиб его родной брат Абдулахмед, работавший врачом в одной из столичных клиник.
Как сообщала "Интерфаксу" Петренко, неизвестный произвел не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия в двух мужчин.
4 ноября погибших похоронили на родовом кладбище в Назрани.
Позднее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что следственные органы установили личность главного подозреваемого в убийстве и разыскивают 46-летнего уроженца Ингушетии Курейша Картоева, который является "членом влиятельной религиозной общины баталхаджинцев по прозвищу "Коля".
В пятницу информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в частном домовладении председателя Контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхароева проводится обыск в рамках расследования дела об убийстве Эльджаркиевых.
"Мустафа Белхароев - родной дядя убитого недавно одного из лидеров влиятельной религиозной общины баталхаджинцев Ибрагима Белхароева. В рамках одной из версий эти убийства связаны между собой", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что обыски в пятницу с утра также проходят у предпринимателя Хасана Полонкоева, который также проживает в Ингушетии. "Полонокоев - крупный в регионе предприниматель, он также представитель баталхалжинского клана", - сказал собеседник агентства.
Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.
Белхароев возглавляет региональную Контрольно-счётную палату на протяжении нескольких лет. Он является внуком почитаемого в республики шейха Батал-хаджи Белхароева.
Один из лидеров общины баталхаджинцев - 46-летний Ибрагим (Иби) Белхороев был убит неизвестными в Назрани 31 декабря минувшего года. Он был праправнуком шейха Батал-хаджи Белхороева. На потомка шейха уже совершали покушения: в сентябре 2008 года был взорван его автомобиль, тогда Белхроев и еще один человек были ранены, а в мае 2016 года автомобиль Белхроева сожгли возле его дома.
"Некоторые связывают убийство Эльджеркиева с делом об убийстве Ибрагима Белхороева. Есть уверенность в том, что Картоев выступил лишь в роли исполнителя преступления, правоохранительным органам предстоит установить заказчиков, работа в этом направлении ведется", - добавил источник.
Батал-Хаджи Белхороев (1821-1914) - чечено-ингушский религиозный деятель XIX - начала XX века. Его последователи объединились в религиозно-общинную группу, которая существует до настоящего времени и управляется потомками Батал-Хаджи Белхароева.
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