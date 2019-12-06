Задержаны 6 подозреваемых в причастности к убийству главы центра "Э" Эльджаркиева

06.12.19 14:02

© РИА Новости. Михаил Вознесенский

6 декабря. Interfax-Russia.ru - По делу об убийстве в Москве начальника центра "Э" МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата задержало шестерых подозреваемых в этом преступлении, в том числе главаря группы Хасана Полонкоева, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"Следственным комитетом и ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена деятельность организованной преступной группы, совершившей 12 января нападение, а 2 ноября текущего года убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева", - сказала Петренко в пятницу "Интерфаксу".

По ее словам, 6 декабря в Москве и Ингушетии проведена спецоперация, по результатам которой "задержан руководитель организованной преступной группы Хасан Полонкоев и пять участников".

"В настоящее время продолжается розыск других лиц, причастных к нападению", - сказала Петренко.

Как следует из кадров распространенного СК видеоролика, Полонкоев доставлен под конвоем в наручниках в центральный офис ведомства в Техническом переулке в Москве.

Начальник Центра по противодействию экстремизму ингушского МВД Эльджаркиев был убит 2 ноября в Москве, от рук преступника также погиб его родной брат Абдулахмед, работавший врачом в одной из столичных клиник.

Как сообщала "Интерфаксу" Петренко, неизвестный произвел не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия в двух мужчин.

4 ноября погибших похоронили на родовом кладбище в Назрани.

Позднее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что следственные органы установили личность главного подозреваемого в убийстве и разыскивают 46-летнего уроженца Ингушетии Курейша Картоева, который является "членом влиятельной религиозной общины баталхаджинцев по прозвищу "Коля".

В пятницу информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в частном домовладении председателя Контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхароева проводится обыск в рамках расследования дела об убийстве Эльджаркиевых.

"Мустафа Белхароев - родной дядя убитого недавно одного из лидеров влиятельной религиозной общины баталхаджинцев Ибрагима Белхароева. В рамках одной из версий эти убийства связаны между собой", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что обыски в пятницу с утра также проходят у предпринимателя Хасана Полонкоева, который также проживает в Ингушетии. "Полонокоев - крупный в регионе предприниматель, он также представитель баталхалжинского клана", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.

Белхароев возглавляет региональную Контрольно-счётную палату на протяжении нескольких лет. Он является внуком почитаемого в республики шейха Батал-хаджи Белхароева.

Один из лидеров общины баталхаджинцев - 46-летний Ибрагим (Иби) Белхороев был убит неизвестными в Назрани 31 декабря минувшего года. Он был праправнуком шейха Батал-хаджи Белхороева. На потомка шейха уже совершали покушения: в сентябре 2008 года был взорван его автомобиль, тогда Белхроев и еще один человек были ранены, а в мае 2016 года автомобиль Белхроева сожгли возле его дома.

"Некоторые связывают убийство Эльджеркиева с делом об убийстве Ибрагима Белхороева. Есть уверенность в том, что Картоев выступил лишь в роли исполнителя преступления, правоохранительным органам предстоит установить заказчиков, работа в этом направлении ведется", - добавил источник.

Батал-Хаджи Белхороев (1821-1914) - чечено-ингушский религиозный деятель XIX - начала XX века. Его последователи объединились в религиозно-общинную группу, которая существует до настоящего времени и управляется потомками Батал-Хаджи Белхароева.