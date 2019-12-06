Движение на ряде трасс в Алтайском крае пришлось закрывать из-за дождя и оттепели

06.12.19 13:38

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

6 декабря. Interfax-Russia.ru - На дорогах Алтайского края из-за резкой оттепели и дождя пришлось ограничивать движение, чтобы не допустить возникновения ДТП, сообщает в пятницу пресс-центр Главного управления МВД РФ по региону в пятницу.

"6 декабря в связи с гололедицей в целях снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий временно ограничено движение для всех видов транспорта на отдельных участках автодорог Бийского района. Движение будет восстановлено по мере улучшения обстановки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение ограничено на дорогах "Бийск - Усятское - Соусканиха", "Бийск-Карабинка-граница Республики Алтай", "Бийск-Лесное-Амурское".

"Госавтоинспекция настоятельно рекомендует в создавшихся условиях обледенения дорожного покрытия воздержаться от дальних поездок", - подчеркивается в пресс-релизе.

Температура воздуха в Барнауле в пятницу составляет плюс 2 градуса. Действует штормовое предупреждение.