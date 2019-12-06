Росатом: грузопоток по Северному морскому пути в 2019г может превысить 30 млн т

06.12.19 13:41

© РИА Новости. Сергей Ещенко

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Грузопоток по Северному морскому пути (СМП) в 2019 году может превысить 30 млн тонн, сообщил глава ГК "Росатом" Алексей Лихачев на встрече с коллективом ФГУП "Атомфлот" в честь 60-летия атомного ледокольного флота.

"Мы идем с опережением графика, план в этом году, вы хорошо знаете, был 26 млн тонн, и достигнут он был 15 ноября. Уверен, что мы превысим 30 млн тонн до конца года", - сказал Лихачев.

"Росатом" занимается добычей и обогащением урана, строительством и эксплуатацией атомных электростанций, его дочернее ФГУП "Атомфлот" - единственный в России заказчик и эксплуатант атомных ледоколов. Сейчас госкорпорация перевозками не занимается, ее ледоколы лишь проводят суда по Севморпути. В 2018 году она провела 331 судно суммарной вместимостью 12,7 млн тонн.