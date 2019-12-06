Новый тепличный комплекс за 6 млрд руб. запустили в Волгоградской области

06.12.19 13:46

© РИА Новости. Константин Чалабов

6 декабря. Interfax-Russia.ru - ООО "Овощевод" (Волгоградская область, выпускает продукцию под торговой маркой "Ботаника") ввело в эксплуатацию новый тепличный комплекс для выращивания томатов площадью 27 гектаров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального комитета сельского хозяйства в пятницу.

"Общая стоимость инвестпроекта составила порядка 6 млрд рублей. При его реализации предприятие воспользовалось механизмами льготного кредитования", - сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что тепличный комплекс предназначен для круглогодичного выращивания томатов с использованием технологии светокультуры. Его мощность - 20 тыс. тонн овощей в год.

В результате реализации инвестпроекта общий объем теплиц предприятия составит 63,6 га, производство овощей - 47 тыс. тонн в год (в 2018 году производство 24,9 тыс. тонн).

Для обеспечения теплиц теплом и СО2 на предприятии был возведен четвертый по счету энергоблок, включающий в себя котельную мощностью 112 МВт. А для обеспечения теплиц электроэнергией - построена подстанция на 126 МВт. Это позволило компании присоединиться к электросетям федерального уровня и покупать электроэнергию напрямую на оптовом рынке.

В результате реализации инвестпроекта общий объем теплиц предприятия вырос на 75%, до 63 гектаров. Это позволит нарастить производство овощей до 47 тыс. тонн в год.

В планах у предприятия в 2020 году запустить еще одно рассадное отделение, а к 2021 году построить еще один тепличный комплекс на площади в 27 га. Это позволит выращивать до 70 тонн овощей в год.

ООО "Овощевод" - крупная волгоградская торговая сеть, в которую входит тепличное хозяйство. Компания создана в 2004 году на базе одноименного совхоза. Согласно материалам аналитической системы СПАРК-Интерфакс, единственным владельцем ООО является генеральный директор Юрий Сударев.

По данным "СПАРКа", в 2018 году выручка "Овощевода" выросла в 1,7 раза к 2017 году - до 1,951 млрд рублей, но на фоне роста расходов чистая прибыль снизилась в 2,3 раза - до 219,7 млн рублей.