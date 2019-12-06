Кубок губернатора Московской области по робототехнике разыграют 7 декабря

06.12.19 13:48

© РИА Новости. Игорь Зарембо

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Молодежный форум инноваций и предпринимательства Московской области состоится в субботу в Красногорске, в рамках мероприятия пройдут соревнования на Кубок губернатора Подмосковья по робототехнике, сообщает пресс-служба главного управления социальных коммуникаций региона.

"Ребята смогут принять участие в деловой программе по предпринимательству, открытых лекториях, интерактивной выставке инноваций и робототехники. Главной частью форума станут соревнования на Кубок губернатора Московской области по робототехнике. 462 юных инноватора Подмосковья будут соревноваться по семи направлениям: сумо роботов, кегельринг, хоккей роботов, Korolev robotic challendg, движение по линии, лабиринт, проектная", - приводятся в сообщении слова министра правительства Московской области по социальным коммуникациям Елены Красной.

Еще 16 человек примут участие в Хакатоне - марафоне разработчиков, где будут соревноваться в разработке IT-решений для робототехнических устройств.

Победители Хакатона смогут пройти стажировку в одном из крупнейших операторов связи и провайдере цифровых услуг.

"Молодежный форум инноваций и предпринимательства Московской области - это возможность для молодых инноваторов, предпринимателей, ученых робототехники, стартаперов и учащихся кружков по робототехнике со всего Подмосковья показать на что они способны, проявить себя и выйти на новый уровень, развить свои компетенции", - отметила Красная.

Молодежный форум инноваций и предпринимательства Московской области пройдет 7 декабря в Красногорске.