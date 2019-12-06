Браконьеры в Приморье застрелили амурского тигренка

06.12.19 13:59

Фото с сайта АНО "Центр Амурский Тигр"

6 декабря. Interfax-Russia.ru - В Спасском районе Приморья специалисты обнаружили убитым амурского тигренка, на его теле нашли огнестрельные ранения, сообщает пресс-служба АНО "Центр Амурский Тигр".

"4 декабря мы получили оперативную информацию, что в 11 км от села Нововладимировка находится группа людей, которые незаконно охотятся на копытных. 5 декабря в ходе следования к предполагаемому месту нахождения браконьеров специалисты Центра обнаружили труп тигренка", - сказал руководитель специальной группы "Амурского тигра" Александр Чебанюк, слова которого приведены в сообщении.

По следам, которые были обнаружены на месте происшествия, сотрудники центра вышли к зимовью. В тот момент там находились двое местных жителей. При себе у них было огнестрельное оружие.

"При обследовании территории вокруг зимовья были выявлены два "схрона" с мешками, в которых находилось мясо дикого кабана. На место была вызвана оперативно-следственная группа ОМВД по Спасскому району для проведения оперативных мероприятий. Граждане задержаны, ведется расследование, проверяется их причастность к незаконной охоте на кабана и тигра", - рассказал Чебанюк.

В настоящее время специалисты пытаются выяснить в каком состоянии находится мать убитого хищника.

"Пока, по информации собранной специалистами на месте, у самки нет ранений. Несмотря на это необходимо продолжать её отслеживать, ведь кроме потенциальных физических ранений у тигрицы может быть душевное расстройство или, как говорят применимо к животным, расстройство поведения", - прокомментировал происшествие генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.