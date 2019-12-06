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06.12.19 14:11

Арест предполагаемому убийце девочки в Саратове продлен на два месяца

© РИА Новости. СК РФ
6 декабря. Interfax-Russia.ru - Суд в Саратове на два месяца подлил срок содержания под стражей обвиняемому в убийстве девятилетней девочки.

"Суд согласился с доводами следственного органа, продлив обвиняемому срок содержания под стражей по 9 февраля 2020 года. В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на закрепление доказательств", - сообщается на сайте следственного управления СКР по региону в пятницу.

Девятилетняя девочка пропала 9 октября в 6:30 мск по дороге в школу. Ее поисками на протяжении почти двух суток занимались около 3 тыс. горожан. Жители Саратова объединялись в группы по микрорайонам и выходили на розыск девочки в близлежащие лесные и дачные массивы. Тело ребенка было обнаружено в заброшенном гараже недалеко от ее дома.

На месте обнаружения тела девочки ночью собрались несколько сотен человек. Они пытались остановить автомобиль полиции, в котором, по их предположению, с места преступления увозили задержанного. Позже несколько десятков человек переместились к отделу полиции и стали высказывать недовольство ее действиями. К утру люди разошлись.

Убийство ребенка получило большой общественный резонанс в России.

Житель Саратова Дамир Видманов создал в соцсетях петицию, адресованную властям страны, где потребовал " возвращения смертной казни за доказанные преступления против жизни детей или даже гарантированного пожизненного заключения, во благо защиты молодого поколения от нелюдей". За несколько дней под обращением подписались около 40 тыс. человек.

Предполагаемый убийца арестован, ему предъявлено обвинение, фигурант дает признательные показания.

Обвиняемый ранее был судим за совершение ряда тяжких преступлений. На данный момент он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

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