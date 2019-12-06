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06.12.19 14:21
Костромская полиция сообщила о волне мошенничества с банковскими картами
Во всех случаях преступникам удалось завладеть денежными средствами граждан, хранившихся на банковских картах.
"Жертвам звонили неизвестные и, представившись сотрудниками кредитных учреждений, сообщали, что по счетам владельцев пластиковых карт происходя подозрительные движения", - говорится в сообщении.
Затем злоумышленники предлагали костромичам заблокировать карту и сообщить для этого ее данные и коды доступа, либо самостоятельно обналичить "пластиковый кошелек" и перевести деньги на "безопасный счет.
"Все четверо жителей области, несмотря на молодой возраст и информированность о подобных способах обмана, доверились звонившим, выполнили все указания и перевели в пользу аферистов в общей сложности 335 тысяч рублей", - отметили в полиции.
По всем сообщениям проводится проверка.
В УМВД посоветовали не доверять звонкам с неизвестных номеров и в случае сомнений самостоятельно перезванивать в банки.
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