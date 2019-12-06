Костромская полиция сообщила о волне мошенничества с банковскими картами

06.12.19 14:21

© РИА Новости. Антон Денисов

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Полиция Костромы за сутки приняла четыре заявления от местных жителей, которые пострадали от действий мошенников, сообщает УМВД по региону в пятницу.

Во всех случаях преступникам удалось завладеть денежными средствами граждан, хранившихся на банковских картах.

"Жертвам звонили неизвестные и, представившись сотрудниками кредитных учреждений, сообщали, что по счетам владельцев пластиковых карт происходя подозрительные движения", - говорится в сообщении.

Затем злоумышленники предлагали костромичам заблокировать карту и сообщить для этого ее данные и коды доступа, либо самостоятельно обналичить "пластиковый кошелек" и перевести деньги на "безопасный счет.

"Все четверо жителей области, несмотря на молодой возраст и информированность о подобных способах обмана, доверились звонившим, выполнили все указания и перевели в пользу аферистов в общей сложности 335 тысяч рублей", - отметили в полиции.

По всем сообщениям проводится проверка.

В УМВД посоветовали не доверять звонкам с неизвестных номеров и в случае сомнений самостоятельно перезванивать в банки.