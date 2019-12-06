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06.12.19 14:42

Более 50 дорожно-уборочных машин переданы в подмосковные муниципалитеты

© РИА Новости. Александр Кряжев
6 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил ключи от новой дорожной техники главам городских округов, сообщает пресс-служба главы Подмосковья.

"Сегодня мы вручаем очередную часть техники, которая необходима для жизни нашей огромной области. Мы должны рационально использовать наши ресурсы, поэтому очень важно, чтобы каждая единица работала максимально эффективно. Для этого мы оцифровали наши дороги, дворы, что позволяет контролировать качество и график уборки территории", - цитирует губернатора пресс-служба.

С 2014 года по губернаторской программе закуплено свыше 1,3 тыс единиц уборочной техники. Коммунальный автопарк Подмосковья обновлен на 70%.

"Люди хотят спокойно добираться до школы, на работу, домой, несмотря на обильные снегопады, которые бывают зимой. Я хочу поблагодарить всех работников ЖКХ, дорожников, коммунальные службы за добросовестную работу. Я надеюсь, что наше любимое Подмосковье с каждым годом будет чище, опрятнее и комфортнее", - подчеркнул Воробьев.

Техника, предназначенная для очистки дорог и обработки их противогололёдными материалами, отправится в 28 муниципалитетов. Все машины сделаны на базе полноприводных автосамосвалов КАМАЗ, они укомплектованы летним и зимним навесным оборудованием: распределителями реагентов, щетками, отвалами, емкостями для воды, мойками.

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