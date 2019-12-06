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06.12.19 14:45

Более 40 тыс. билетов на "крымские поезда" раскуплены почти за месяц продаж

© РИА Новости. Константин Михальчевский
6 декабря. Interfax-Russia.ru - Около 42 тысяч билетов на пассажирские поезда из Санкт-Петербурга и Москвы в Крым и обратно проданы примерно за первый месяц продаж, сообщила пресс-служба ФГУП "Крымская железная дорога" в пятницу.

"С момента начала реализации в железнодорожных кассах Крымской железной дороги реализовано 8 тыс. билетов в дальнем сообщении, а всего продано 41 тыс. 800 билетов", - говорится в пресс-релизе.

Продавать билеты на поезда с "материка" в Крым (из Петербурга - в Севастополь и из Москвы - в Симферополь) и обратно начали 8 ноября. За первые сутки были раскуплены более 5 тысяч билетов, из-за ажиотажа сайт компании-оператора работал с перебоями.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах по всей России, на сайте оператора перевозок - транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва), в мобильном приложении "ГСЭ Билеты".

Перевозки начнутся в третьей декаде декабря этого года. Поезда будут идти по железнодорожной части моста через Керченский пролив, соединяющего Крымский полуостров с материковой частью РФ.

Компания ГСЭ в будущем намерена расширить географию перевозок в Крым - добавятся Кисловодск, Екатеринбург и Мурманск.

"Гранд Сервис Экспресс" создан в 2002 году, специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва - Санкт-Петербург. В 2019 году руководство ГСЭ приняло решение расширить географию маршрутов. По данным Минтранса России, эта компания сама выступила с инициативой стать перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым.

"Гранд Сервис Экспресс" не раскрывает список своих акционеров, заявил ее представитель "Интерфаксу" в начале ноября 2019 года.

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