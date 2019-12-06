Матвиенко просит ускорить введение запрета на "клетки" в судах

06.12.19 14:56

© РИА Новости. Илья Питалев

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила вице-премьера и главу аппарата правительства Константина Чуйченко помочь ускорить прохождение через Госдуму законопроекта о запрете "клеток" в судах.

"Прошу наш профильный комитет по конституционному законодательству и государственному строительству в тесном контакте с министерством юстиции, министерством внутренних дел, всеми ответственными ведомствами ускорить внесение (прохождение - ИФ") проекта закона в Государственную думу и его принятие, не выхолостив при этом основную суть этого закона. Прошу вас, Константин Анатольевич (Чуйченко), оказать в этом содействие",- сказала Матвиенко на встрече со статс-секретарями - заместителями глав министерств и ведомств.

Она отметила, что ситуация с этим законопроектом сдвинулась с мёртвой точки- в этом году был получен положительный отзыв правительства на документ. "Это позитивный сигнал для дальнейшей либерализации отечественного уголовно-процессуального права", - сказала Матвиенко.

Однако, отметила спикер, некоторые министерства "под эту сурдинку хотят улучшить своё финансовое положение, повысить зарплаты, повысить количество кадров, решить другие вопросы". "Но это не тот случай", - сказала Матвиенко.