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06.12.19 14:56
Матвиенко просит ускорить введение запрета на "клетки" в судах
"Прошу наш профильный комитет по конституционному законодательству и государственному строительству в тесном контакте с министерством юстиции, министерством внутренних дел, всеми ответственными ведомствами ускорить внесение (прохождение - ИФ") проекта закона в Государственную думу и его принятие, не выхолостив при этом основную суть этого закона. Прошу вас, Константин Анатольевич (Чуйченко), оказать в этом содействие",- сказала Матвиенко на встрече со статс-секретарями - заместителями глав министерств и ведомств.
Она отметила, что ситуация с этим законопроектом сдвинулась с мёртвой точки- в этом году был получен положительный отзыв правительства на документ. "Это позитивный сигнал для дальнейшей либерализации отечественного уголовно-процессуального права", - сказала Матвиенко.
Однако, отметила спикер, некоторые министерства "под эту сурдинку хотят улучшить своё финансовое положение, повысить зарплаты, повысить количество кадров, решить другие вопросы". "Но это не тот случай", - сказала Матвиенко.
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