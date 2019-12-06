Власти Прикамья к 2022 году планируют открыть свыше 90 социальных кинозалов

06.12.19 15:06

Фото с сайта правительства Пермского края

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Сеть социальных кинозалов в Пермском крае к 2022 году планируется расширить до 92 площадок, сообщает пресс-служба администрации губернатора и правительства региона в пятницу.

"В этом году в Прикамье будут открыты 30 таких кинозалов. Всего к 2022 году сеть социальных кинозалов в регионе расширят до 92 площадок в 46 муниципалитетах края, а число зрителей кинопоказов к 2024 году должно увеличиться до 300 тысяч в год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что социальные кинозалы будут совмещать клубный формат и являться центрами кинопоказов. В новых залах планируется показывать как документальные фильмы собственного производства, так и национальные и зарубежные игровые фильмы. Помимо кинопоказов, в них также будут проводиться лекции, мастер-классы, образовательные программы.

Главное отличие таких кинозалов от коммерческих в том, что создатели не ставят перед собой задачу извлечь прибыль от показов, а хотят познакомить как можно большее количество людей с разнообразием кинематографа, говорится в сообщении.

Проект "Социальные кинозалы" министерство культуры Пермского края реализует с 2019 года в рамках нацпроекта "Культура" и программы развития кинематографии региона. Пресс-служба напоминает, что ранее этот проект был отмечен на федеральном уровне, и в перспективе этот опыт может быть растиражирован на другие субъекты РФ. По мнению главы региона Максима Решетникова, краевые власти видят точку роста в развитии киноиндустрии.