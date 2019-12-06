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06.12.19 15:28
Путин: РФ не будет использовать экономические рычаги для решения политических вопросов
"Мы, несмотря ни на какую политическую конъюнктуру, всегда очень ровно, стабильно относимся ко всем нашим экономическим партнерам. Никогда не используем никаких экономических рычагов для решения каких-либо политических вопросов. Хочу вас заверить: так оно будет и в будущем", - сказал Путин на встрече с немецкими бизнесменами в пятницу.
"Зарубежным компаниям предлагаются к использованию специальные инвестиционные контракты, предусматривающие допуск к большему количеству мер поддержки со стороны государства при условии локализации производственных мощностей", - отметил президент.
Он заявил, что немецкий бизнес в России помогает увеличивать количество рабочих мест.
Президент РФ выразил надежду, что Германия еще вернется на первое место среди партнеров России во внешней торговле.
"Германия - один из наших важнейших экономических партнеров, мы высоко ценим прагматизм немецкого бизнеса и готовность к совместной работе, стремимся и далее поступательно развивать двусторонние связи", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов Германии.
По словам президента, это отвечает долгосрочным интересам обоих государств. Немецкие инвестиции в российскую экономику, заметил Путин, сейчас превышают $20 млрд, а встречные российские в экономику Германии - почти $10 млрд.
"Германия занимает второе место среди внешнеторговых партнеров России после Китайской Народной Республики. Совсем недавно Германия занимала первое место, но я надеюсь, что мы к этой ситуации еще вернемся", - сказал президент РФ.
Путин добавил, что в России сегодня достигнута макроэкономическая стабильность, а также растет промышленное производство.
"В России обеспечена макроэкономическая стабильность. В прошлом году ВВП прибавил 2,3%. В этом году он будет поскромнее, но позитивная динамика будет сохраняться", - сказал глава российского государства.
"На низком уровне находится безработица -4,6% и инфляция - 3,6%. Для России это исторический минимум, в новейшей истории такой инфляции в России не было", - добавил Путин.
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