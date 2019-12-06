Губернатор Колымы оценил расконсервацию Аркагалинской ГРЭС в 2-10 млрд рублей

06.12.19 15:41

© РИА Новости. Алексей Филиппов

6 декабря, Interfax-Russia.ru - Необходимо расконсервировать крупнейшую тепловую ГРЭС Магаданской области - Аркагалинскую, иначе рост потребления энергии с развитием горнодобывающих мощностей может сделать работу энергосистемы региона и соседней Чукотки нестабильной, считает магаданский губернатор Сергей Носов.

"Вопрос избытка мощностей в Магаданской области может быть снят за счет начала строительства комплекса на (медно-порфировом - ИФ) месторождении "Песчаное" в Чукотском автономном округе. Но без Аркагалинской ГРЭС, расположенной в поселке Мяунджа, энергосистема нашего региона и Чукотки не будет безопасной. Поэтому расконсервация ГРЭС обязательна", - сказал Носов журналистам в пятницу.

Аркагалинская ГРЭС (объект "Магаданэнерго", входящего в группу "РусГидро") в поселке Мяунджа Сусуманского района мощностью 282 МВт находится в резерве с 1993 года на случай нештатных ситуаций, работая на минимальных нагрузках (8-12 МВт, зимой согревает поселок Мяунджа, а летом обеспечивает его жителей горячей водой). До ввода Колымской ГЭС электростанция 40 лет обеспечивала электроэнергией Магаданскую область.

"Объект находится на консервации уже 26 лет, и на то, чтобы ее расконсервировать, необходимо от 2 до 10 млрд рублей. Но эти деньги необходимо потратить на эти мероприятия, поскольку ГРЭС должна быть работоспособной, пусть даже стоящей в резерве", - заявил губернатор.

Он отметил, что расконсервация станции повлечет за собой и работы на водохранилище, увеличение добычи угля, позволит создать новые рабочие места.