Матвиенко предлагает наказать Новака за волокиту с внедрением "умных счетчиков"

06.12.19 15:45

© РИА Новости. Владимир Федоренко

6 декабря. - Министр энергетики Александр Новак должен быть наказан в административном порядке за то, что ведомство не подготовило своевременно подзаконные акты к закону об "умных счетчиках", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Закон приняли, ура. И что происходит дальше? Сроки вступления в силу закона определяет правительство - 1 июля 2020 года. Ничего не делается министерством энергетики, вообще ничего. И я полагаю, что в данном случае министр энергетики должен получить административное наказание", - сказала Матвиенко на встрече со статс-секретарями - заместителями министерств и ведомств.

Она напомнила, что закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с развитием систем учёта электрической энергии (мощности) в РФ" был принят 27 декабря 2018 года.

"Мы долго искали компромиссы в этом вопросе, мы их нашли, закон приняли, а дальше тишина. Вице-премьер Козак проводит 8 апреля совещание, прописывает все нормативные акты, и против каждого стоят сроки исполнения. Думаете, хоть что-нибудь сделано, хоть один нормативный акт выпущен, Константин Анатольевич (Чуйченко, вице-премьер - ИФ)? А всё - время ушло, тарифы утверждены, инвестпрограммы компаний утверждены. Ну что это за безобразие, ну что это за безответственность?" - отметила спикер.

Он выразила уверенность, что в итоге правительство будет вынуждено выйти с просьбой к Федеральному Собранию перенести сроки вступления этого закона в силу.

"Ну, не будем мы переносить, нет для этого оснований. Не будет Федеральное Собрание прикрывать бездеятельность министерств и ведомств. Ну, правда, надоело. Это ненормальная ситуация, ненормальная работа", - заявила Матвиенко.

По ее словам, несвоевременная подготовка ведомствами подзаконных актов - актуальная проблема, порядка 65% таких документов выпускаются с нарушением сроков.

Закон об "умных счетчиках" вводит единые требования к интеллектуальным приборам и системам учета электрической энергии, что предоставляет возможность субъектам электроэнергетики бороться с коммерческими потерями электрической энергии (хищениями).