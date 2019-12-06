Мост через р.Белую за 8,8 млрд рублей планируется построить в Уфе

06.12.19 15:53

© РИА Новости. Дмитрий Мухаметкулов

6 декабря. Interfax-Russia.ru - 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Новый мост через реку Белую будет возведен в Уфе, его строительство обойдется бюджетам Башкирии и республиканской столицы в 8,8 млрд рублей, следует из конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок.

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы объявило конкурс с ограниченным участием для выбора подрядчика строительства моста, начальная цена - 8 млрд 779,7 млн рублей (включая НДС). Итоги конкурса планируется подвести 17 января 2020 года.

Подрядчик до декабря 2025 года должен будет построить в рамках первого этапа четырехполосный мост протяженностью 1,213 тыс. м, а также левобережный подход к нему длиной почти 5 км.

Новый мост через Белую станет частью транспортного коридора между двумя проходящими через Уфу федеральными трассами - М-5 и М-7.