Суд продлил арест обвиняемому в подготовке теракта кузнецу из Крыма

06.12.19 16:21

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Киевский райсуд Симферополя в пятницу продлил на два месяца арест 61-летнему Олегу Приходько, обвиняемому ФСБ в подготовке теракта в Крыму, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Назим Шейхмамбетов.

"Продлили арест до 10 февраля 2020 года", - сказал Шейхмамбетов.

Таким образом, его клиент проведет под стражей четыре месяца.

Адвокат намерен в течение трех суток обжаловать это решение.

Как сообщалось, сотрудники ФСБ 9 октября текущего года задержали кузнеца из села Орехово Сакского района Крыма. Силовики нашли в гараже Олега Приходько самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью. Мужчину обвиняют в подготовке взрыва в администрации небольшого города Саки на западе полуострова.

Крымчанин утверждает, что взрывчатку ему подкинули. Приходько считает уголовное дело преследованием за проукраинскую позицию: он называл незаконным присоединение весной 2014 года Крыма к России, а также вывешивал украинские и крымскотатарские флаги на крыше своего дома.

ЦОС ФСБ в пресс-релизе описал фигуранта дела как "российского гражданина, приверженца нацистской идеологии, являющегося членом украинских экстремистских организаций".

Приходько заявляет, что считает себя только гражданином Украины, а российский паспорт ему вручили вопреки желанию в 2016 году. Он утверждает также, что не состоит "ни в каких экстремистских или террористических сообществах".

Максимальный срок, который может грозить Приходько, - 7,5 лет колонии строгого режима.

Киевский райсуд Симферополя 10 октября постановил арестовать фигуранта дела на два месяца - до 10 декабря. Верховный суд Крыма, рассмотрев апелляцию адвоката, оставил это решение без изменения.