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06.12.19 16:27
Движение по автотрассе "Оренбург-Орск" перекрыто из-за метели
На участке дороги с 170 по 260 км с 17:30 по местному времени прекращено движение для всех видов транспорта "в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильная метель, ограничение видимости)", говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, непогода в Оренбуржье сохранится в течение субботы: прогнозируется метель и ветер с порывами до 22 м/c.
Трасса "Оренбург-Орск" в регионе регулярно перекрывается из-за неблагоприятных погодных условий.
В ночь на 3 января 2016 года в "снежном плену" на ней оказались десятки машин с людьми. С места затора были эвакуированы 84 человека. Один человек погиб, сойдя с трассы и потеряв ориентиры. Еще более 10 человек были госпитализированы.
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