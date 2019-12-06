Движение по автотрассе "Оренбург-Орск" перекрыто из-за метели

06.12.19 16:27

© РИА Новости. Максим Богодвид

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Непогода в пятницу вечером стала причиной частичного перекрытия трассы автодороги федерального значения "Оренбург-Орск", сообщается на сайте регионального ГУ МЧС РФ.

На участке дороги с 170 по 260 км с 17:30 по местному времени прекращено движение для всех видов транспорта "в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильная метель, ограничение видимости)", говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, непогода в Оренбуржье сохранится в течение субботы: прогнозируется метель и ветер с порывами до 22 м/c.

Трасса "Оренбург-Орск" в регионе регулярно перекрывается из-за неблагоприятных погодных условий.

В ночь на 3 января 2016 года в "снежном плену" на ней оказались десятки машин с людьми. С места затора были эвакуированы 84 человека. Один человек погиб, сойдя с трассы и потеряв ориентиры. Еще более 10 человек были госпитализированы.