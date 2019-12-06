Минтранс Подмосковья опубликовал список мест установки комплексов фотовидеофиксации

06.12.19 16:37

© РИА Новости. Александр Кряжев

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Перечень участков дорог Подмосковья, где в декабре будут размещены передвижные комплексы фотовидеофиксации, опубликован на официальном сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

"В рамках поручений президента Российской Федерации Владимира Путина Минтранс области стал одним из первых регионов, опубликовавших полный список мест установки комплексов. Стационарные комплексы отмечены на интерактивной карте, которая доступна для пользователей с момента введения системы в 2017 году", - говорится в сообщении.

Работающие на дорогах Подмосковья передвижные камеры ежемесячно меняют место дислокации, перемещаясь на наиболее интенсивные и аварийные участки дорог.