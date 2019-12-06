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06.12.19 16:42

Свыше 11 тыс. автомобильных краж зарегистрировано в России в 2019 году

© РИА Новости. Константин Чалабов
6 декабря. Interfax-Russia.ru - Преступники за девять месяцев 2019 года угнали по всей России более 11 тыс. автомобилей, сообщил начальник отдела Главного управления уголовного розыска МВД РФ Владислав Парамонов.

"По данным Главного информационного центра МВД России, итоги девяти месяцев 2019 года характеризуются снижением на 14% количества зарегистрированных краж автомобилей. Зарегистрировано более 11 тыс. хищений", - сказал Парамонов в интервью радиостанции "Милицейская волна" в пятницу.

Он отметил, что на 3,5% (до 14 тыс. случаев) снизилось количество совершенных угонов. "Поясню, что угон совершается без цели хищения автомобиля", - заявил представитель министерства.

По его словам, в ходе анализа ежегодных статистических данных о зарегистрированных кражах автотранспорта установлено, что пик их совершения приходится на октябрь, в летний период регистрация таких преступлений обычно снижается.

"В период с мая по сентябрь (в зависимости от климатических условий региона) возрастает количество хищений автомобилей, в которых владельцы оставили ключи. Причем хранение такого автотранспорта в гараже и во дворе частного дома не является серьезным препятствием для угонщиков", - сообщил Парамонов.

Наиболее похищаемыми представитель ГУУР МВД назвал "модели автомобилей российского, японского и корейского производства".

"Если ваша модель автомобиля используется в такси - вероятность угонов особенно высока", - добавил он.

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