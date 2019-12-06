Росатом вложил более 5 млрд руб. в продление сроков эксплуатации атомных ледоколов

06.12.19 16:49

Фото с сайта www.korabli.eu

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Вложения ГК "Росатом" в продление сроков эксплуатации атомных ледоколов превысили 5 млрд рублей, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев на встрече с коллективом ФГУП "Атомфлот" в честь 60-летия атомного ледокольного флота.

Глава госкорпорации напомнил, что "Атомфлот" вошел в структуру "Росатома" в 2008 году (до этого входил в Мурманское морское пароходство - ИФ).

"Хочу сказать, что госкорпорация вложила более 5 млрд рублей в продление сроков службы действующих ледоколов. Нам удалось со 100 тыс. часов до 260 тыс. часов продлить ресурс наших ледоколов", - сказал Лихачев. "Если бы не было этого продления, сегодня бы не реализовывались амбициозные, мощные проекты в Арктике", - добавил он.

Лихачев также отметил, что с момента вхождения "Атомфлота" в госкорпорацию выручка предприятия увеличилась "более чем в 10 раз". "В этом году она превысит 9,5 млрд рублей", - сказал он.