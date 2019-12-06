Центр художественной гимнастики в Ульяновске стоимостью в 500 млн рублей планируют сдать к концу 2020 года

06.12.19 16:53

© РИА Новости. Евгений Биятов

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Центр художественной гимнастики в Ульяновске планируется сдать в конце следующего года, сообщил на своей странице в Facebook глава региона Сергей Морозов.

С этим заявлением он выступил в пятницу на открытии межрегионального турнира по художественной гимнастике на кубок губернатора, который впервые проходит в Ульяновской области. В соревнованиях принимают участие 240 спортсменок-гимнасток в 11 возрастных категориях.

"Второй турнир мы хотим принять уже в новом Центре художественной гимнастики, который планируем сдать в конце 2020 года", - отметил Морозов.

Он подчеркнул, что ко второму турниру будут введены денежные поощрения: победители в каждой возрастной категории получат по 10 тыс. рублей, а главным призом станет сумма в 50 тыс. рублей.

Как ранее сообщала пресс-служба правительства региона, в 2017 году по поручению президента РФ в Засвияжском районе Ульяновска началось строительство Центра художественной гимнастики.

На возведение спортивного объекта будет направлено около 0,5 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. При этом основная часть федерального финансирования поступит в 2020 году.

Спорткомплекс позволит проводить всероссийские и межрегиональные соревнования, а также послужит тренировочной базой гимнастам.

По оценкам ульяновских властей, центр должен одним из лучших спортивных объектов в Приволжском федеральном округе.

По данным министерства спорта Ульяновской области, в настоящее время художественной гимнастикой занимаются более 1 тыс. детей в Ульяновске и Димитровграде.