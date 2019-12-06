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06.12.19 16:52
"Вертолеты России" вложат 400 млн рублей в модернизацию 150-го авиаремонтного завода в Калининграде
"Новым витком развития для АО "150 АРЗ" является реализация масштабного инвестиционного проекта по реконструкции имеющейся инфраструктуры. В настоящее время ведется проектирование строительства зданий совмещенных цехов и сопутствующей инфраструктуры. По предварительным данным, общий объем инвестиций составит свыше 400 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.
В сообщении также отмечено, что за последние 4 года на предприятии на совершенствование технологических процессов, приобретение нового оборудования, а также обновление производственной базы и выполнение работ по ремонту и реконструкции зданий и сооружений израсходовано свыше 140 млн рублей.
Ранее сообщалось, что 150-й авиаремонтный завод находится под санкциями США. Завод выполняет капитальный ремонт вертолетов Ми-8/17, Ми-14, Ми-24/35, Ка-27/32, Ка-29/31, двигателей, вспомогательных силовых установок и комплектующих.
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