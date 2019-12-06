Акция "100 баллов для Победы" стартует в Подмосковье 10 декабря

06.12.19 17:00

Изображение с сайта Министерства образования Московской области

6 декабря. Interfax-Russia.ru - В Красногорске, на базе школы №18, 10 декабря стартует региональная акция "100 баллов для Победы", организованная Рособрнадзором, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области в пятницу.

"Мероприятие призвано настроить ребят на успех, мотивировать их к преодолению трудностей в ходе подготовки к экзаменам. Красногорск станет региональной площадкой, с которой начнется проведение, вместе с тем, акция будет проходить в различных городских округах", - говорится в сообщении.

В 2019 году мероприятие охватило свыше 20 тыс. выпускников.

По словам министра образования Московской области Ирины Каклюгиной, которые приводятся в сообщении, на мероприятии школьники услышат секреты и советы от старших товарищей, а также от известных деятелей искусства, спорта и науки.

"Чтобы побороть тревогу очень полезно пообщаться с теми, кто прошел это испытание максимально успешно, и зарядиться от них уверенностью в своих силах. Для выпускников выступят наши стобалльники прошлых лет, которые своим примером показывают, что получить наивысший балл на экзамене вполне реально. Уверена, что акция поможет пройти все экзаменационные испытания успешно", - отметила министр.