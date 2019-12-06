В России учреждено звание "Заслуженный географ РФ"

06.12.19 17:10

© РИА Новости. Александр Вильф

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин установил в России почетное звание "Заслуженный географ Российской Федерации" и утвердил положение о его присвоении.

Соответствующий указ главы государства опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с положением, звание присваивается высокопрофессиональным специалистам в области географии за личные заслуги в совершении географических открытий, проведении научных экспедиций и исследований, в результате которых получены новые и исключительно важные сведения в области географии, а также в выполнении работ по созданию географических каталогов, атласов, научно-популярных изданий, справочников, в том числе на языках народов РФ.

Кроме того, почетного звания будут удостаиваться специалисты за подготовку и реализацию документов стратегического планирования, направленных на совершенствование системы размещения производительных сил на территории РФ, популяризацию достижений отечественной географической науки и подготовку квалифицированных кадров в области географии.

Предполагается, что звание будет присваиваться, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной деятельности и при наличии у лица отраслевых наград (поощрений) федеральных, региональных властей или "Русского географического общества".