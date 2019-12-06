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06.12.19 17:20

Два курорта Сочи 6 декабря открывают горнолыжный сезон

© РИА Новости. Павел Львов
6 декабря. Interfax-Russia.ru - Горнолыжные курорты Сочи в пятницу открывают тестовые катания на высоте более двух тысяч метров.

"Курорт "Красная Поляна" (бывшее название - "Горки Город") открывает горнолыжный сезон в горной долине Цирк-2 на высоте 2050 м над уровнем моря 6 декабря, а на склоне "Альпика" горно-туристического центра "Газпром" 7 и 8 декабря откроются трассы с отметки 2256 метров ("Приют Ветров")", - сообщают пресс-службы курортов.

При этом отмечается, что 14 декабря на курорте "Красная Поляна" состоится первое зимнее мероприятие сезона "Fun Contest Первый снег".

Ранее курорт "Роза Хутор" сообщил (ссылка) что благодаря выпавшему снегу открывает зимний сезон 13 декабря, что на неделю раньше, чем в прошлом году.

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