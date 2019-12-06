Санатории и гостиницы Кавминвод в новогодние праздники будут заполнены на 100%

06.12.19 17:24

© РИА Новости. Михаил Климентьев

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Загруженность санаториев и гостиниц курортных города Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край) в новогодние каникулы будет полной, сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.

"Заполненность ставропольского санаторно-гостиничного комплекса на зимних каникулах в этом году прогнозируется в объеме 100%", - приводит пресс-служба слова Владимирова, который в пятницу принял участие во встрече с журналистами СКФО, которая проходит в Махачкале.

Глава края отметил, что наступающие новогодние праздники обещают стать для отдыхающих на Кавминводах насыщенными и яркими. Во всех городах-курортах подготовлены обширные культурно-развлекательные программы.

Он напомнил, что в текущем году в курортных городах края в рамках было проведено 200 различных мероприятий.

В 2018 году регион посетило порядка 1,5 млн туристов, из них - 1,1 млн побывали на курортах Кавказских Минеральных Вод. Ожидается, что турпоток в 2019 году вырастет примерно на 8-9%.