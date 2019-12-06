|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
06.12.19 17:24
Санатории и гостиницы Кавминвод в новогодние праздники будут заполнены на 100%
"Заполненность ставропольского санаторно-гостиничного комплекса на зимних каникулах в этом году прогнозируется в объеме 100%", - приводит пресс-служба слова Владимирова, который в пятницу принял участие во встрече с журналистами СКФО, которая проходит в Махачкале.
Глава края отметил, что наступающие новогодние праздники обещают стать для отдыхающих на Кавминводах насыщенными и яркими. Во всех городах-курортах подготовлены обширные культурно-развлекательные программы.
Он напомнил, что в текущем году в курортных городах края в рамках было проведено 200 различных мероприятий.
В 2018 году регион посетило порядка 1,5 млн туристов, из них - 1,1 млн побывали на курортах Кавказских Минеральных Вод. Ожидается, что турпоток в 2019 году вырастет примерно на 8-9%.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket