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06.12.19 17:42
Ставрополье к 2024г рассчитывает увеличить экспорт до $2,5 млрд
"Среди экономических задач, которые стоят перед Ставропольем в рамках выполнения нацпроектов, находится и развитие экспорта. Его объем должен достигнуть $2,5 млрд. Этому должно сопутствовать развитие производственного потенциала края, насыщение внутреннего рынка произведенной на Ставрополье продукцией", - приводит пресс-служба слова Владимирова.
Как сообщалось ранее со ссылкой на Минэкономразвития региона, в минувшем году по сравнению с 2017 годом экспорт увеличился на 6,9%, до $1,07 млрд. Таким образом, к 2024 году он должен вырасти в 2,33 раза.
Ставропольский край ведет торговлю более чем с 60 странами мира. Предприятия региона экспортируют свою продукцию в Китай, Турцию, США, Германию, Нидерланды, Бразилию, Францию, Австралию, Испанию, Алжир, страны СНГ.
Основу экспорта составляет продукция химической промышленности, агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности.
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