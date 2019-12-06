Ставрополье к 2024г рассчитывает увеличить экспорт до $2,5 млрд

06.12.19 17:42

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Ставропольского края к 2024 году планируют увеличить объем экспорта до $2,5 млрд, сообщает пресс-служба губернатора края Владимира Владимирова.

"Среди экономических задач, которые стоят перед Ставропольем в рамках выполнения нацпроектов, находится и развитие экспорта. Его объем должен достигнуть $2,5 млрд. Этому должно сопутствовать развитие производственного потенциала края, насыщение внутреннего рынка произведенной на Ставрополье продукцией", - приводит пресс-служба слова Владимирова.

Как сообщалось ранее со ссылкой на Минэкономразвития региона, в минувшем году по сравнению с 2017 годом экспорт увеличился на 6,9%, до $1,07 млрд. Таким образом, к 2024 году он должен вырасти в 2,33 раза.

Ставропольский край ведет торговлю более чем с 60 странами мира. Предприятия региона экспортируют свою продукцию в Китай, Турцию, США, Германию, Нидерланды, Бразилию, Францию, Австралию, Испанию, Алжир, страны СНГ.

Основу экспорта составляет продукция химической промышленности, агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности.