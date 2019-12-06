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06.12.19 17:50
Более 5 тыс. нижегородцев остались без тепла из-за коммунальной аварии
Информация о происшествии на улице Веденяпина поступила днем в пятницу. "Под нарушение (подачи теплоснабжения - ИФ) попали 13 многоквартирных жилых домов с количеством жителей 5476 человек", - говорится в сообщении. Также в зоне отключения находится один детский сад.
Ремонтно-восстановительные работы планируется завершить к полуночи.
По информации синоптиков, в Нижнем Новгороде от 0 до 2 градусов тепла.
Это не первая аварийная ситуация в Автозаводском районе города за сутки. В четверг без тепла несколько часов оставались 2,5 тыс. жителей.
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