Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на высоту 2 км

09.12.19 06:11

© РИА Новости. Евгений Нескромный

9 декабря. Interfax-Russia.ru - Пепловый выброс произошел в понедельник утром на вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир (Северные Курилы, Сахалинская область).

"По визуальным данным вулканологов из Северо-Курильска (о. Парамушир) высота пеплового выброса составила до 2 км над уровнем моря", - говорится в сообщении Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).

Пепловый шлейф распространился на 5 км к юго-востоку от вулкана.

Для Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.