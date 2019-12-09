Восемь школ эвакуированы в Хабаровском крае из-за анонимной угрозы минирования

09.12.19 06:13

© РИА Новости. Александр Кряжев

9 декабря. Interfax-Russia.ru - Неизвестные сообщили в полицию о минировании ряда школ города Биробиджана (ЕАО), а также медицинского колледжа и колледжа культуры, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе УМВД по региону.

"Утром 9 декабря в правоохранительные органы поступили сообщения и якобы заложенных взрывных устройствах в учебных заведениях. В настоящий момент созданы оперативные группы, которые будут работать на местах", - сказал представитель ведомства.

Сообщения о минировании также поступили и в школы Хабаровского края. По данным местных СМИ, в Комсомольске-на-Амуре из-за сообщений о заложенных бомбах эвакуировано 8 школ. Ряд учебных заведений проверяется также в Хабаровске.

Официальным комментарием правоохранительных органов агентство пока не располагает.