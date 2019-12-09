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09.12.19 06:14
Дополнительную технику и топливо доставят в село на Чукотке из-за нашествия белых медведей
"Около Рыркайпия находятся почти 60 белых медведей (...) В село подготовили груз: шумовые и сигнальные патроны, а также специальные баллончики с газом. Готовы перебросить дополнительную технику и топливо. Рассматриваем вопрос об усилении "гарнизона Рыркайпия" из числа работников полиции, охотоведов и добровольцев из Эгвекинота", - сообщил губернатор Чукотки Роман Копин в своем Инстаграме.
Он отметил, что намерен вылететь в Рыркайпий, когда позволит погода.
Также губернатор оценил ситуацию нашествием медведей как "непростую".
"Медведи находятся на мысе Кожевникова, где ранее обитали моржи. Это одно из самых крупных лежбищ морзверя на Чукотке. Питаются медведи их останками, и такая "столовая" снижает возможность захода животных в населенный пункт. Но ситуация непростая: большинство медведей годовалые, из любопытства они могут зайти в село", - отметил Копин.
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