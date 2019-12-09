В регионах Дальнего Востока эвакуируют школы из-за анонимных сообщений о минировании

09.12.19 06:18

© РИА Новости. Максим Блинов

9 декабря. Interfax-Russia.ru - Занятия в школах в трех регионах Дальнего Востока прерваны из-за анонимных сообщений о минировании учебных заведений.

В пресс-службе УМВД по ЕАО агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что от неизвестных поступила информация о минировании ряда школ города Биробиджана, а также медицинского колледжа и колледжа культуры.

"Утром 9 декабря в правоохранительные органы поступили сообщения и якобы заложенных взрывных устройствах в учебных заведениях. В настоящий момент созданы оперативные группы, которые будут работать на местах", - сообщил собеседник агентства.

В Хабаровске поступило сообщение о минировании 11 городских школ, сообщили агентству "Интерфакс - дальний Восток" в администрации города. Первые сообщения начали поступать в 04:00 утра. Также сообщения о якобы заложенных бомбах поступили в 9 школ Комсомольска-на-Амуре.

В мэрии Благовещенска агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что "волна" анонимных сообщений также затронула и столицу Амурской области. Дети эвакуируются в ближайшие здания, откуда их забирают родители.

"По данным единой диспетчерской службы, на данный момент обследованы восемь школ, взрывные устройства не обнаружены. Первое сообщение поступило в 8:01, оно касалось школы № 27. На место сразу же выехали оперативные службы города. Затем аналогичные сообщения поступили и в отношении школ №№ 16, 1, 2, 25, 26,14, 11,27, 28", - сообщили в мэрии.

Оперативные службы проверяют также школы Владивостока. Как сообщили в управлении по делам ГО и ЧС, ранним утром поступили сообщения о нахождении взрывных устройств в школах № 63 (Бородинская, 7), №74 (Харьковская, 7), № 45 (50 лет ВЛКСМ, 27), № 23 (Иртышская, 6), № 59 (Терешковой, 25) и № 82 (Адмирала Горшкова, 26). На местах работают спецслужбы и кинологи. Учащиеся и персонал эвакуирован со зданий школ. На данный момент проверка уже завершена по двум адресам: Бородинская, 7 и Иртышская, 6. Взрывных устройств не обнаружено.