Геофизики сообщили о яркой вспышке над Авачинским вулканом близ Петропавловска-Камчатского

09.12.19 06:25

© РИА Новости. Евгений Илецкий

9 декабря. Interfax-Russia.ru - Яркая вспышка наблюдалась над Авачинским вулканом в ночь на понедельник, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук (КФ ФИЦ ЕГС РАН) на своей официальной странице в Инстаграме.

"Ночью 9 декабря наблюдалась яркая вспышка в западной части кратера Авачинского вулкана и усиление паро-газовой деятельности", - говорится в сообщении.

Вспышку зафиксировала ip-камера, установленная на сейсмической станции на склоне вулкана Авачинский.

Как сообщалось, 6 декабря Главное управление МЧС России по Камчатскому краю предупредили о возросшем риске извержения в течение ближайшего месяца Авачинского вулкана, расположенного вблизи Петропавловска-Камчатского.

Спасатели ссылались на заключение Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска. Эта оценка основана на комплексе геофизических и сейсмологических данных, полученных в КФ ФИЦ ЕГС РАН.

В МЧС предупредили, что в случае извержение Авачинского вулкана, следует ожидать пеплопады в ближайших населенных пунктах. Спасатели рекомендуют туристам и спортсменам не приближаться к этому вулкану в течение месяца.