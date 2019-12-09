Еще один пострадавший при стрельбе в колледже Приамурья выписан из больницы

09.12.19 06:30

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

9 декабря. Interfax-Russia.ru - Второй несовершеннолетний, пострадавший во время стрельбы в одном из колледжей Амурской области, выписан из больницы, в стационаре остается один из учащихся, сообщили журналистам в Минздраве области в понедельник.

"17-летний пациент Амурской областной детской больницы, который поступил из колледжа с огнестрельным ранением, выписан на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии. Пациент Благовещенской городской больницы, также пострадавший во время стрельбы, переведен в Амурскую областную больницу", - уточнили в региональном Минздраве.

Состояние 20-летнего молодого человека, который продолжает лечение в стационаре, по данным медиков, удовлетворительное, наблюдается положительная динамика.