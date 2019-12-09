Уголовное дело о контрабанде пиломатериалов на 20 млн рублей в Китай возбуждено в Иркутской области

09.12.19 06:39

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

9 декабря. Interfax-Russia.ru - Осетровская транспортная прокуратура выявила факт контрабанды пиломатериалов стоимостью более 20 млн рублей из Казачинско-Ленского района Иркутской области в Китай, сообщила в понедельник Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

"По материалам прокурорской проверки следственным отделом Братского ЛО (линейного отдела - ИФ) МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере)", - говорится в сообщении.

Установлено, что вывезенные в КНР пиломатериалы объемом более 3,5 тыс. куб. м изготовили из незаконно добытой древесины.

Название компании-лесоэкспортера не разглашается.