Муниципалитеты Алтайского края получат в 2020 году более 30,5 млрд руб из бюджета региона

09.12.19 07:14

© РИА Новости. Михаил Мордасов

9 декабря. Interfax-Russia.ru - Алтайский край в 2020 году намерен направить на поддержку муниципальных образований более 30,5 млрд рублей или на 5% больше к первоначальному объему 2019 года, говорится в сообщении правительства края за понедельник.

Регион сохранит все основные виды финансовой помощи, включая субсидии на софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов составят 1,6 млрд рублей (рост на 7%), на обеспечение сбалансированности бюджетов - 500 млн рублей.

Также регион продолжит поддержку муниципалитетов в части расчетов за топливно-энергетические ресурсы.

"В соответствии с новациями бюджетного законодательства все субсидии, предоставляемые муниципальным образованиям Алтайского края, распределены законом о бюджете, в том числе субсидии на мероприятия в рамках краевой адресной инвестиционной программы", - говорится в сообщении.