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09.12.19 07:14
Муниципалитеты Алтайского края получат в 2020 году более 30,5 млрд руб из бюджета региона
Регион сохранит все основные виды финансовой помощи, включая субсидии на софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов составят 1,6 млрд рублей (рост на 7%), на обеспечение сбалансированности бюджетов - 500 млн рублей.
Также регион продолжит поддержку муниципалитетов в части расчетов за топливно-энергетические ресурсы.
"В соответствии с новациями бюджетного законодательства все субсидии, предоставляемые муниципальным образованиям Алтайского края, распределены законом о бюджете, в том числе субсидии на мероприятия в рамках краевой адресной инвестиционной программы", - говорится в сообщении.
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