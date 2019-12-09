Лавина заблокировала часть дороги в кузбасском Таштаголе

09.12.19 08:33

© РИА Новости. Александр Кряжев

9 декабря. Interfax-Russia.ru - Спецтехника расчистила дорогу до поселка Усть-Кабырза (Таштагольский район, Кузбасс), где сошедшая лавина заблокировала часть дороги, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе администрации района в понедельник.

По данным пресс-службы, накануне снег на лавиноопасных участках сошел на проезжую часть, перекрыв часть дороги. В течение девяти часов техника расчищала проезжую часть, к 2:00 ночи (22:00 мск) дойдя до поселка.

"Протяженность завала составила 250 метров, высота - от полутора до трех метров, никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, из-за обильного снегопада в Таштагольском районе был отменен один междугородний автобус, задержки в движение пригородного и городского общественного транспорта составляют около 10 минут. Высота сугробов при этом превысила 1, 8 метра, автомобили многих туристов на курорте Шерегеш оказались полностью засыпаны снегом.