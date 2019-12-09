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09.12.19 08:40
Действие закона о бытовом насилии могут расширить на опекунов и попечителей
В частности, предлагается расширить действие законопроекта - он должен касаться не только супругов, родственников, но также опекунов, попечителей, лиц, имеющих общего ребенка (детей), лиц, совместно проживающих и ведущих общее хозяйство, и лиц, связанных иными близкими отношениями.
"Действие настоящего закона также распространяется на лиц, которые ранее являлись близкими", - отмечается в поправках.
Депутаты также выступают за то, чтобы определить в законопроекте понятие "преследование". Таковым предлагается считать "действия, направленные на пострадавшего вопреки его воле, выражающееся в поиске пострадавшего, попытке выяснить его место проживания или пребывания, ведении переговоров".
Согласно поправкам, это может осуществляться посредством средств связи и Интернета, путем вступления с пострадавшим в контакт через третьих лиц, либо иными способами, посещением места работы, учебы, лечения пострадавшего.
Проект закона предусматривает, что в случае установления факта совершения семейно-бытового насилия незамедлительно выносится защитное предписание - с согласия лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, или их законных представителей. Депутаты считают, что защитное предписание может выноситься в отношении лица, достигшего на момент совершения домашнего насилия 16-летнего возраста, тогда как в проекте сенаторов предусмотрен 18-летний возраст.
Депутаты предлагают ввести для такого лица запрет умышленно приближаться к лицу, пострадавшему от семейно-бытового насилия, на расстояние ближе, чем на 50 метров.
В отношении же судебного предписания, которое выдается, если на "сработало" защитное предписание, депутаты согласны с вариантом Совета Федерации. В этом случае возраст лица, в отношении которого оно выносится, должен достигать на момент его вынесения 18 лет, отмечается в поправках.
Законопроект о профилактике домашнего насилия был опубликован на сайте Совета Федерации 29 ноября.
В разработке поправок депутатов также приняли участие правозащитница Алена Попова, адвокаты Мари Давтян и Алексей Паршин, сообщила Пушкина.
Ранее она отмечала в разговоре с журналистами, что вместе со своими коллегами в составе рабочей группы готова участвовать в дискуссии для подготовки законопроекта к приемлемому для первого чтения варианту.
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