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09.12.19 08:45
Военные РФ отрабатывают нанесение ракетного удара по морским целям в Крыму
"В Крыму, на полигонах боевой подготовки личный состав противокорабельных береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" Черноморского флота во взаимодействии с мобильными береговыми комплексами разведки морской и воздушной обстановки, проводят плановые тренировки с отработкой практических навыков по нанесению ракетных ударов по надводным целям при развертывании с марша", - сказал Рулев.
Он сообщил, что расчеты стартовых батарей отрабатывают способы размещения техники на различных позициях и ландшафтах, выполняя задачи по выходу, развертыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия.
Целью учения является совершенствования навыков военнослужащих по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний и подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях обстановки.
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