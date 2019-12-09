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09.12.19 08:45

Военные РФ отрабатывают нанесение ракетного удара по морским целям в Крыму

© РИА Новости. Василий Батанов
9 декабря. Interfax-Russia.ru - Ракетные комплексы Черноморского флота (ЧФ) проводят плановые тренировки по нанесению ракетных ударов по морским целям, сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.

"В Крыму, на полигонах боевой подготовки личный состав противокорабельных береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" Черноморского флота во взаимодействии с мобильными береговыми комплексами разведки морской и воздушной обстановки, проводят плановые тренировки с отработкой практических навыков по нанесению ракетных ударов по надводным целям при развертывании с марша", - сказал Рулев.

Он сообщил, что расчеты стартовых батарей отрабатывают способы размещения техники на различных позициях и ландшафтах, выполняя задачи по выходу, развертыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия.

Целью учения является совершенствования навыков военнослужащих по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний и подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях обстановки.

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