Воронежская область получит от РФ более 1 млрд руб на поддержку села

09.12.19 08:48

© РИА Новости. Илья Питалев

9 декабря. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ выделит Воронежской области дополнительную субсидию в размере 1,2 млрд рублей на поддержку села и объектов АПК, сообщила пресс-служба вице-премьера РФ Алексея Гордеева по итогам его встречи с губернатором Воронежской области Александром Гусевым в пятницу.

Всего из госбюджета на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса направляется почти 6 млрд рублей.

"Деньги получат 33 региона, чтобы компенсировать часть своих затрат. В этот список вошла и Воронежская область. Она получит самую большую сумму - 1,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По словам Гусева, в отборе участвовали и прошли 7 инвестиционных проектов Воронежской области по трем основным направлениям: молочное животноводство, садоводство и селекционно-семеноводческие центры.

Что касается развития сельских территорий, в этом году, по информации губернатора, в области построили 30,8 км водопроводных сетей, один фельдшерско-акушерский пункт, одну спортивную площадку общей площадью 1,3 тыс. кв. м, 25,2 км автомобильных дорог.

В целях улучшения жилищных условий сельских жителей социальные выплаты получили 64 семьи. По словам Гусева, субсидии выделены и на строительство 6,5 тыс. кв м благоустроенного жилья. На эти цели направлено 648,3 млн рублей федеральных и областных средств.

Гусев также сообщил, что Воронежская область продолжает занимать лидирующие позиции по производству основных сельскохозяйственных культур. По валовому производству зерна область на четвертом месте в стране (5,2 млн т, урожайность 35,5 ц/га), по сбору сахарной свеклы - на втором месте (6,5 млн т, урожайность 494 ц/га), по сбору маслосемян подсолнечника - четвертое место (1,2 млн т, урожайность 28 ц/га).

Губернатор в ходе встречи отметил, что в животноводстве региона по итогам 2019 года производство молока составит 968 тыс. т (прирост 64 тыс. тонн, или 7% к уровню прошлого года), мяса - 525 тыс. т (прирост 19 тыс. тонн, или 3,7 % к уровню прошлого года).