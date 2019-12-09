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09.12.19 08:53
Сообщения о взрывчатке в школах Хабаровского края и ЕАО не подтвердились
"В настоящий момент проверка всех учебных заведений окончена. Сообщения о минировании не подтвердились", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю
В Хабаровске и Комсомольске - на-Амуре было эвакуировано более 15 учебных заведений - это школы, колледжи и ВУЗы.
Специалисты также закончили обследование школ и двух колледжей в Биробиджане.
"Оперативные группы закончили осмотр учебных заведений. Информация об угрозе взрывов не подтвердилась", - сказал представитель пресс-службы УМВД по Еврейской автономной области.
В свою очередь, в полиции напомнили, что за подобные сообщения грозит уголовная ответственность по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Максимальная санкция - до 8 лет лишения свободы.
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