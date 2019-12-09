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09.12.19 08:57
Ликсутов: все технические вопросы работы билетной системы МЦД решены
"На сегодняшний день все технические вопросы, связанные с работоспособностью билетной системы, они все решены. Пассажиры и Москвы, и Подмосковья могут пользоваться всеми льготами, которые правительство и Москвы, и области предоставило", - рассказал Ликсутов.
По его словам, единственное, что надо сделать пассажиру - это валидировать свой билет при посадке и высадке на МЦД.
После доработки системы и двухнедельного бесплатного проезда по Московским центральным диаметрам (МЦД) с понедельника вновь вернулся проход через турникеты по картам "Тройка", "Тройка - Стрелка" и социальным картам.
Движение по МЦД-1 и МЦД-2 было запущено 21 ноября, однако из-за многочисленных жалоб пассажиров власти Москвы приняли решение о введении бесплатного проезда с 25 ноября по 8 декабря для отладки билетной системы.
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