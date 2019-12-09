Гелиостанцию за 1,3 млрд руб. ввели в эксплуатацию в Бурятии

09.12.19 09:19

© РИА Новости. Александр Кряжев

9 декабря. Interfax-Russia.ru - Группа компаний "Хевел" ввела в эксплуатацию Хоринскую солнечную электростанцию (СЭС) в Бурятии мощностью 15 МВт, станция начала отпуск электроэнергии в единую сеть, говорится в сообщении правительства республики, распространенном в понедельник.

Прогнозируемый объем выработки электроэнергии составит 20 млн кВт.ч в год, что сэкономит 30 тыс. тонн угля или 6 млн куб. м природного газа, обеспечив ежегодное снижение выбросов углекислого газа на 10,5 тыс. тонн, отмечается в сообщении.

Ранее правительство Бурятии сообщало, что стоимость Хоринской СЭС составит 1,3 млрд рублей. Это пятая СЭС в регионе и вторая, построенная в регионе группой "Хевел". Еще одна станция - Бичурская (мощность 10 МВт) - была введена группой в 2017 году.

Также три станции общей стоимостью 6,5 млрд рулей в октябре ввел в республике российско-австрийский консорциум, в который входят компании "Вершина Девелопмент", Core Value Capital GmbH и Green Source Consulting GmbH.

"Развитие солнечной энергетики позволяет в среднесрочной перспективе снижать стоимость электроэнергии для промышленных потребителей", - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, слова которого приводятся в сообщении.

К 2022 году в Бурятии будет действовать семь солнечных электростанций совокупной мощностью 145 МВт.

"Хевел" является крупнейшей в России энергокомпанией, работающей в сфере солнечной энергетики. ГК была основана в 2009 году как совместное предприятие "Роснано" и "Реновы" Виктора Вексельберга. В конце 2018 года "Роснано" вышла из проекта. В настоящее время "Ренова" владеет 46%, 54% принадлежит ООО "Реам менеджмент", единственным владельцем которого является Михаил Сиволдаев.