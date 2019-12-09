Всероссийский Дед Мороз получил более 3,6 млн писем за 20 лет

09.12.19 09:24

© РИА Новости. Евгений Биятов

9 декабря. Interfax-Russia.ru - Россияне за 20 лет отправили более 3,6 млн писем Деду Морозу в Великий Устюг, треть из них написали взрослые, сообщил сам новогодний волшебник журналистам в Ставрополе.

"За последние 20 лет ко мне на вотчину пришло более 3,6 млн писем. Каждое третье письмо - от взрослых. Конечно, все хотят, просят счастья, но у каждого счастья есть свой оттенок", - сказал Всероссийский Дед Мороз.

По его словам, "юноши больше спрашивают про карьеру, но и про семью, девушки просят семейного счастья, верного спутника". Про здоровье близких Деду Морозу пишут письма люди старшего поколения.

"Очень приятно, что во многих письмах с пожеланиями мира и добра, и мне желают здоровья, чтобы хватило сил на все добрые дела. Приятно, когда письмо начинается не сразу с заказа, а со слов благодарности", - добавил новогодний волшебник.

Дед Мороз отправился в путешествие по России, которое охватит 26 городов, в середине ноября. Оно продлится до 30 декабря.

Ставрополь стал 14-м городом, куда приехал Дед Мороз. Во время своего визита на Ставрополье он посетит ставропольский центр социальной помощи семьям и детям, дошкольный детский дом N9, санаторный детский дом N12 для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Кульминацией встречи станет большой хоровод вокруг новогодней елки на площади перед Дворцом культуры и спорта в краевом центре, где Дед Мороз поздравит жителей и гостей Ставрополья с наступающими праздниками.