Аэропорт "Кольцово" подтвердил соответствие требованиям стандартов обслуживания

09.12.19 09:26

© РИА Новости. Павел Лисицын

9 декабря. Interfax-Russia.ru - Международный аэропорт "Кольцово" (Екатеринбург, входит в холдинг "Аэропорты Регионов") прошел аудит системы менеджмента качества на соответствие стандарту ISO 9001, сообщает пресс-служба аэропорта.

Специалисты компании TUV Rheinland проверили соответствие различных структур авиагавани Екатеринбурга международным стандартам качества. В частности, аудит прошел в службах авиационной безопасности, организации пассажирских перевозок, организации почтово-грузовых перевозок, а также в службе персонала, службе наземного обслуживания, спецтранспорта и ремонта и других подразделениях аэропорта Кольцово.

"Для постоянного улучшения качества предоставляемых услуг аэропорт Кольцово активно развивает инфраструктуру, привлекает для разработки стратегии развития организации специалистов консалтинговых фирм мирового уровня. Служба качества аэропорта регулярно проверяет и оценивает работу всех подразделений, что позволяет оперативно устранять недостатки в обслуживании и улучшать деятельность авиапредприятия", - говорится в сообщении "Кольцово".

Отмечается, что в 2019 году количество негативных обращений, связанных с обслуживанием в екатеринбургском аэропорту, сократилось на 30%.

По данным пресс-службы, "Кольцово" проходит ежегодный аудит системы менеджмента качества на соответствие стандарту ISO 9001 уже более десяти лет.

Екатеринбургский аэропорт "Кольцово" сотрудничает примерно с 70 зарубежными и российскими авиакомпаниями, которые выполняют полеты по 110 направлениям. Ранее сообщалось, что в 2018 году аэропорт обслужил 6,103 млн пассажиров - это на 13% больше, чем годом ранее.