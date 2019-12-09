Глава района в Хакасии попал под машину, спасая щенка с проезжей части

09.12.19 09:30

© РИА Новости. Саид Царнаев

9 декабря. Interfax-Russia.ru - Главу Бейского района Хакасии Иннокентия Стряпкова сбил автомобиль, когда он пытался спасти выбежавшего на междугороднюю трассу щенка, чиновник госпитализирован, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным пресс-службы, инцидент произошел ночью в воскресенье на автодороге Саяногорск - Калы-Бея.

"На проезжей части он увидел щенка, остановился на обочине и вышел из машины, чтобы убрать животное с дороги. В этот момент, ехавший в попутном направлении, водитель автомобиля Honda Civic допустил наезд на Стряпкова", - говорится в релизе.

Пострадавший с травмой головы и сотрясением мозга был госпитализирован в Саяногорскую городскую больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное. О состоянии собаки не сообщается.

Уточняется, что участники ДТП были трезвы.