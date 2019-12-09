31 декабря станет выходным днем для чиновников в Псковской области

09.12.19 09:50

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

9 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Псковской области Михаил Ведерников распорядился сделать 31 декабря выходным днем для госслужащих региона. Об этом глава региона написал в своем Инстаграм.

Указ о переносе выходного дня с субботы, 28 декабря на вторник, 31 декабря для госслужащих и сотрудников госпредприятий в Псковской области подписан главой региона в воскресенье.

Другим структурам и органам местного самоуправления рекомендовано перенести выходной день на 31 декабря.

До этого губернатором на своей странице в Инстаграме было проведено голосование, которое "ясно показало, что подавляющее большинство жителей Псковской области поддерживает предложение сделать последний день года выходным днем".